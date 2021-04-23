В 3 миллиона рублей обойдется очистка Екатеринбурга от граффити

Большую часть — 2,1 миллиона планируется потратить на очистку от граффити стен в подземных переходах общей площадью 983 квадратных метра. Еще 850 тысяч рублей уйдет на приведение в порядок объектов благоустройства и очистке поликарбоната (площадь — 219 квадратных метров). Также планируется очистить 420 квадратных метров поверхностей из бетона и гранита, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.