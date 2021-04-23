В 3 миллиона рублей обойдется очистка Екатеринбурга от граффити

В 3 миллиона рублей обойдется очистка Екатеринбурга от граффити
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
3 миллиона рублей потратят на очистку переходов и объектов благоустройства от граффити в Екатеринбурге. Планируется смыть больше 1000 квадратных метров рисунков уличных художников.

Большую часть — 2,1 миллиона планируется потратить на очистку от граффити стен в подземных переходах общей площадью 983 квадратных метра. Еще 850 тысяч рублей уйдет на приведение в порядок объектов благоустройства и очистке поликарбоната (площадь — 219 квадратных метров). Также планируется очистить 420 квадратных метров поверхностей из бетона и гранита, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», объявившее 3 конкурса.

После того, как определится подрядчик, работы по ликвидации «настенной живописи» должны завершиться не позднее, чем через 40 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в ноябре 2020 года в арсенале ленинского дорожного эксплуатационного управления Екатеринбурга появился мобильный пескоструйный аппарат, позволяющий бороться с граффити новым экологичным способом.

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благоустройствоконтрактобществограффитиЕкатеринбург
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