В 3 миллиона рублей обойдется очистка Екатеринбурга от граффити

Большую часть — 2,1 миллиона планируется потратить на очистку от граффити стен в подземных переходах общей площадью 983 квадратных метра. Еще 850 тысяч рублей уйдет на приведение в порядок объектов благоустройства и очистке поликарбоната (площадь — 219 квадратных метров). Также планируется очистить 420 квадратных метров поверхностей из бетона и гранита, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», объявившее 3 конкурса.
После того, как определится подрядчик, работы по ликвидации «настенной живописи» должны завершиться не позднее, чем через 40 дней с момента заключения контракта.
Напомним, в ноябре 2020 года в арсенале ленинского дорожного эксплуатационного управления Екатеринбурга появился мобильный пескоструйный аппарат, позволяющий бороться с граффити новым экологичным способом.