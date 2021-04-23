В России к 2030 году отходы будут перерабатывать в электроэнергию

По сообщению издания kp.ru, в своем Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин затронул вопрос ликвидации мусорных полигонов. Он подчеркнул, что необходимо расширить ответственность за сброс отходов, а средства, собранные за счет выплаты штрафов за данные правонарушения, необходимо направлять на восстановление экологии.
Специалисты Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля считают, что для решения проблемы с мусором в РФ нужно внедрить комплексную систему обращения с отходами. Они провели научное исследование, где отметили, что переработка отходов в энергию позволит сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. На данный момент основная часть отходов в России подлежит захоронению в землю. При этом 1 тонна отходов, захороненных на полигоне, дает выбросов в атмосферу 1140 кг CO2-эквивалента. Если создать в России двадцать пять заводов по энергоутилизации мусора, то выброс СО2-эквивалента в год сократится почти на семнадцать миллионов тонн. Утилизироваться на таких заводах будет мусор, который не подлежит вторичной переработке. Пар, который будет образовываться при сжигании мусора, используют для выработки электроэнергии. Ее направят в городские сети.
Ранее проект по строительству таких заводов планировался
дочерней структурой Ростеха «РТ-Инвест», Росатомом и ВЭБ.РФ. Предприятия планировалось построить в населенных пунктах, численность жителей которых не менее полумиллиона человек, а также в туристических центрах. Специалисты рассчитали, что двадцати пяти таких заводов достаточно для утилизации 14,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Это позволит уже к 2030 году на восемьдесят процентов отказаться от свалок и мусорных полигонов и снизить уровень захоронения отходов с девяноста трех до двадцати пяти процентов. Также строительство заводов по утилизации мусора позволит ликвидировать порядка тридцати действующих свалок и отказаться от строительства восьмидесяти новых полигонов.
Для сравнения: в европейских странах на переработку отправляют около семидесяти четырех процентов мусора, а в Российской Федерации - только шесть процентов. Дмитрий Ковалев, глава департамента инфраструктуры и проектного финансирования «Эрнст энд Янг», подчеркнул, что строительство мусороперерабатывающих заводов в России имеет экономическую выгоду. Перерабатывать отходы в 10 раз выгоднее, чем захоранивать. На данный момент в Китае работает порядка четырехсот таких предприятий, а в Германии - около ста.
"Энергоутилизация - технология относительно недорогая, современная и позволяет утилизировать большой объем отходов. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу при этом небольшой", - говорит Ковалев.
Ранее научный сотрудник Эко-Института во Фрайбурге Гюнтер Дехуст уже заявлял о недопустимости захоронения твердых бытовых отходов и о том, что в Российской Федерации необходимо вводить раздельный сбор мусора.
“Если брать «иерархию» вреда, самое плохое - это захоронение отходов в землю. К тому же Россия теряет ценные ресурсы, которыми могла бы пользоваться, перерабатывая отходы”, - сказал Дехуст.