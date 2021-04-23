В России к 2030 году отходы будут перерабатывать в электроэнергию

Специалисты Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля считают, что для решения проблемы с мусором в РФ нужно внедрить комплексную систему обращения с отходами. Они провели научное исследование, где отметили, что переработка отходов в энергию позволит сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. На данный момент основная часть отходов в России подлежит захоронению в землю. При этом 1 тонна отходов, захороненных на полигоне, дает выбросов в атмосферу 1140 кг CO2-эквивалента. Если создать в России двадцать пять заводов по энергоутилизации мусора, то выброс СО2-эквивалента в год сократится почти на семнадцать миллионов тонн. Утилизироваться на таких заводах будет мусор, который не подлежит вторичной переработке. Пар, который будет образовываться при сжигании мусора, используют для выработки электроэнергии. Ее направят в городские сети.