«Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области

«Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области
Сегодня, 09:44ОбществоФото: Скриншот трансляции церемонии награждения "Золотая маска"
Главной театральной премии — «Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области. Примечательно, что в этом году награду впервые получил коллектив не из Екатеринбурга.

Торжественная церемония вручения главной национальной театральной премии «Золотая маска — 2021» прошла в Москве 22 апреля. Свердловские коллективы в этом году выдвигались в 24 номинациях, сообщает «Областная газета».

По итогам отбора в номинации «Оперетта-мюзикл» члены жюри особо отметили спектакль «Сильва» Свердловского театра музкомедии. За лучшую режиссуру «маску» получил Дмитрий Белов, а за лучшую дирижерскую работу Дмитрий Волосников.

Еще одну награду впервые за всю историю «Золотой маски» получил Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Жюри приняло решение присудить новоуральцам специальный приз — «за нестандартность репертуарного мышления».

В общей сложности теперь у театралов Среднего Урала уже 58 «золотых масок».

Напомним, Молодежный театр Нижнего Тагила с его главным режиссером Антоном Бутаковым попал в проект Союза театральных деятелей России «Театр на прокачку». Список выбранных коллективов был опубликован 16 апреля.

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