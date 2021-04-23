Главной театральной премии — «Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области. Примечательно, что в этом году награду впервые получил коллектив не из Екатеринбурга.

Торжественная церемония вручения главной национальной театральной премии «Золотая маска — 2021» прошла в Москве 22 апреля. Свердловские коллективы в этом году выдвигались в 24 номинациях, сообщает «Областная газета». По итогам отбора в номинации «Оперетта-мюзикл» члены жюри особо отметили спектакль «Сильва» Свердловского театра музкомедии. За лучшую режиссуру «маску» получил Дмитрий Белов, а за лучшую дирижерскую работу Дмитрий Волосников. Еще одну награду впервые за всю историю «Золотой маски» получил Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Жюри приняло решение присудить новоуральцам специальный приз — «за нестандартность репертуарного мышления». В общей сложности теперь у театралов Среднего Урала уже 58 «золотых масок». Напомним, Молодежный театр Нижнего Тагила с его главным режиссером Антоном Бутаковым попал в проект Союза театральных деятелей России «Театр на прокачку». Список выбранных коллективов был опубликован 16 апреля. В проект СТД «Театр на прокачку» попал Молодежный театр Нижнего Тагила

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