Флешмоб, концерт, автопробег: как пройдут майские праздники в Нижнем Тагиле

Уже в понедельник, 25 апреля, в Нижнем Тагиле стартует праздничная программа майских праздников. Тагильчан ждут концерты, соревнования, танцы и другие мероприятия. В завершение программы в Тагил приедет фронтовой поезд.

Почти три недели в Нижнем Тагиле будут посвящены майским праздникам. От Дня весны и труда до Дня Победы жители города смогут найти себе занятие по вкусу и заранее спланировать свое время. Редакция TagilCity.ru публикует список мероприятий на каждый день. Тагильчан приглашают на поэтический марафон «Ради жизни на земле» в библиотеку на Карла Маркса, 11 с 25 по 27 апреля. 29 апреля пройдет несколько мероприятий на Вагонке — акция на центральной проходной УВЗ и на площади Танкостроителей, флешмоб на площади Славы и праздничная битва хоров в педагогическом колледже. 30 апреля — фестиваль самодеятельности ветеранов Уралвагонзавода. 30 апреля, 3, 4, 5 мая в театре Кукол будет показан спектакль «Пока звучат их голоса». с 4 по 8 мая во дворцах детского творчества и дворцах культуры города пройдут праздничные мероприятия, познавательные программы, выступление хора, концерты для ветеранов. 5 и 6 мая во всех районах города пройдут акции «Георгиевская ленточка» и «Голубь мира». 7 мая на Руднике им. III Интернационала состоится шествие, посвященное 77-летию Победы. Утром 8 мая тагильчан приглашают совершить автопробег по присоединенным к Нижнему Тагилу территориям и сельским образованиям. 9 мая в 9:30 утра празднование Дня Победы начнется с возложения цветов и венков к памятному знаку на месте авиакатастрофы, произошедшей 29 лет назад на Театральной площади. В 10 утра пройдет праздничное шествие по проспекту Ленина, а в 10:40 начнется акция «Бессмертный полк». В течение всего дня ветеранов и тагильчан будут развлекать коллективы Нижнего Тагила на набережной, в парке Бондина, на Театральной площади, в парке Народный и на площади Славы. В 15:30 на Вагонке пройдет традиционная демонстрация по главным улицам района. Завершится праздник в 23 часа салютом на Лисьей горе. 10 мая в Нижний Тагил приедет Поезд Победы. Шествие с фото погибших в Украине солдат пройдёт 9 мая в Екатеринбурге

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