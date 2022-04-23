На майские праздники в Екатеринбурге запретят продавать спиртное

На майские праздники в Екатеринбурге запретят продавать спиртное
На майские праздники в Екатеринбурге запретят продавать спиртное
Сегодня, 11:55ОбществоФото: pixabay
На четыре дня с местах массовых гуляний горожан в Екатеринбурге будет действовать сухой закон. Под запрет попадут несколько улиц в разное время суток.

Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Согласно документу, ограничения продлятся четыре дня — 2, 6, 7 и 9 мая.

2 числа продажа алкоголя будет ограничена с 8 до 13 часов в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев.

6 мая с 10:30 да 15 часов нельзя будет приобрести спиртное на Заводской от Кирова до Татищева и на улице Кирова от Заводской до Каменщиков.

7 мая сразу на двух территориях будет действовать сухой закон: с 8 до 13 часов в пределах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулок Театральный и с 9 до 12:30 в радиусе Академика Сахарова от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина.

Больше всего ограничений будет действовать 9 мая. В День Победы с 8 до 23 часов запретят продажу спиртного в границах Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев. А с 10 до 23 часов — в границах улиц Красных борцов — Кировградская — Машиностроителей. С 20:30 до 23 часов будет действовать запрет на продажу спиртного на проспекте Академика Сахарова от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина, а с 12 до 18 часов алкоголь будет под запретом в границах улиц Энтузиастов — Шефская — Краснофлотцев — Стачек.

Напомним, в Екатеринбурге уже начались репетиции парада Победы.

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алкогольспиртное9 Мая
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