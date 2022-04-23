Пожарные нагрянули с проверкой на лесопилку в Лаю после жалоб соседей

Сотрудники отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского ГО организовали проверку на лесопилке в Большой Лае после жалоб соседей на пожароопасную ситуацию и публикации TagilCity.ru.

Проверка по соблюдений мер пожарной безопасности на участке на улице Тагильская, 61 была организована 19 апреля совместно с главой Горноуральской территориальной администрации. По данным специалистов, ранее жалоб на работу лесопилки к ним не поступало, а комиссия не обнаружила на участке предприятия по заготовке дров. По указанному адресу располагается земельный участок площадью более двух тысяч квадратных метров, являющийся собственностью частного владельца. Заготовка дров осуществляется собственниками для личного пользования в границах территории земельного участка, рассказал редакции TagilCity.ru начальник ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Сергей Пряничников. Не нашла комиссия нарушений и в отоплении гаража, в котором хранятся масла и топливо. По данным проверяющих, в здании имеется водогрейный котел заводского изготовления, который в настоящий момент не эксплуатируется. Ранее соседи сообщили редакции TagilCity.ru, что гараж отапливается пожароопасной печкой-буржуйкой. Фото: TagilCity.ru Однако при визуальном осмотре территории было установлено, что на земельном участке правообладатель вовремя не производит своевременную уборку древесных отходов, опила, щепы и сухой растительности. А это является нарушениями п. 67 правил противопожарного режима в РФ. Владельцу земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований противопожарной безопасности с предложением принять меры для ее обеспечения в срок до 1 июля 2022 года. С владельцем проведена беседа, пояснили в ведомстве. Фото: TagilCity.ru Напомним, о незаконной лесопилке, работающей больше 10 лет рассказали редакции TagilCity.ru жители Большой Лаи. Также с проверкой на участок Дмитрия Шайнурова 15 апреля приезжали представители администрации ГГО, однако они не нашли каких-либо нарушений. При этом год назад владельцу было предписано убрать мусор, в том числе и древесный, а также был выявлен факт нецелевого использования участка в связи с заготовкой дров. Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае

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