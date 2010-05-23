21 мая впервые в г. Нижний Тагил прошла акция «Ночь музеев»
23 мая 2010, 09:35ОбществоArtem
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Акцию провел музей изобразительных искусств. Музейная ночь началась в 18.00 и продолжалась до 24.00.
В акции приняли участие студенты и преподаватели НТГСПА, арт-группа «Лаборатория событий» и арт-шоу «Горячий шоколад» из Екатеринбурга. Гости из уральской столицы привезли в Нижний Тагил номера с использованием песочной анимации, рисованием на воде и боди-арт.
В течение вечера посетители музея могли наблюдать выставку фотографий Екатерины Рождественской, тагильские выставки «Тайна лаковой шкатулки», «Игрушечных дел мастера», а также постоянную экспозицию «Русское искусство XVIII – нач. XX века».
Музей мог вместить только 500 человек, но желающих приобщиться к прекрасному в темное время суток оказалось намного больше.
Ольга Орехова TagilCity.ru
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