21 мая впервые в г. Нижний Тагил прошла акция «Ночь музеев»

В акции приняли участие студенты и преподаватели НТГСПА, арт-группа «Лаборатория событий» и арт-шоу «Горячий шоколад» из Екатеринбурга. Гости из уральской столицы привезли в Нижний Тагил номера с использованием песочной анимации, рисованием на воде и боди-арт.

В течение вечера посетители музея могли наблюдать выставку фотографий Екатерины Рождественской, тагильские выставки «Тайна лаковой шкатулки», «Игрушечных дел мастера», а также постоянную экспозицию «Русское искусство XVIII – нач. XX века».

Музей мог вместить только 500 человек, но желающих приобщиться к прекрасному в темное время суток оказалось намного больше.