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21 мая впервые в г. Нижний Тагил прошла акция «Ночь музеев»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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21 мая впервые в г. Нижний Тагил прошла акция «Ночь музеев»

23 мая 2010, 09:35ОбществоArtem
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