Больше не будет очередей в нижнетагильском Пенсионном фонде – новая услуга предварительной записи на прием
23 мая 2012, 16:03Общество
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Управление Пенсионного фонда для жителей Нижнего Тагила и Пригородного района предлагает клиентам новую услугу. Теперь на прием за консультацией можно записаться заранее, выбрав удобное для себя время.
Наиболеечастотны у горожан вопросы, касающиеся сдачи документов и заявлений дляназначения пенсии, компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными иматеринского капитала. Как сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фонда РФ, для решения этих вопросов необходимо записываться по телефонам 92-05-11 и8-952-141-22-42.
Дляполучения всех остальных консультаций следует все же прийти в Управление.Напомним график работы: с понедельника по четверг прием граждан ведется с 8:00до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, перерыв длится с 12:00 до 13:00.
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