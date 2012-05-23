Bosch расширит производство автокомпонентов в России
Компания Bosch намерена расширить локальное производство автомобильных компонентов в России, заявил на пресс-конференции в Москве региональный директор по продажам автомобильных комплектующих ООО «Роберт Бош» Вальтер Шопф. Подводя итоги 2011 года, господин Шопф отметил, что направление Автомобильные технологии, основные производственные мощности которого находятся в Саратове, расширило выпуск свечей зажигания и начало серийное производство рядных насосов, а также новых видов жгутов проводов и топливных модулей погружного типа. Продажи автокомпонентов Bosch клиентам в России и СНГ распределились следующим образом: «АвтоВАЗ» – 32%, «КамАЗ» – 18%, «ММЗ» – 11%, Sollers – 10%, «ГАЗ» – 9%, другие автопроизводители – 20%.
«Россия является стратегически важным рынком для нас, и мы рассматриваем возможности расширения локального производства автокомпонентов», – заявил Шопф. В частности, по его словам, в 2013 году в Саратове начнется производство новых типов двигателей и генераторов, а в 2014 году – стартеров и следующего поколения двигателей с использованием кислорода. «Наше подразделение по производству ходовой системы также будет выпускать новую продукцию», – добавил представитель компании. Кроме того, Вальтер Шопф отметил, что особое значение для компании Bosch в России имеет сотрудничество с автопроизводителями с целью «продвижения экономически эффективных и экологически чистых дизельных технологий и активных систем безопасности». «Одной из наших главных задач является повышение уровня оснащенности автомобилей системами ABS и ESP, что позволит нам повысить уровень безопасности на дорогах», – добавил он.