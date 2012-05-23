Bosch расширит производство автокомпонентов в России

«Россия является стратегически важным рынком для нас, и мы рассматриваем возможности расширения локального производства автокомпонентов», – заявил Шопф. В частности, по его словам, в 2013 году в Саратове начнется производство новых типов двигателей и генераторов, а в 2014 году – стартеров и следующего поколения двигателей с использованием кислорода. «Наше подразделение по производству ходовой системы также будет выпускать новую продукцию», – добавил представитель компании. Кроме того, Вальтер Шопф отметил, что особое значение для компании Bosch в России имеет сотрудничество с автопроизводителями с целью «продвижения экономически эффективных и экологически чистых дизельных технологий и активных систем безопасности». «Одной из наших главных задач является повышение уровня оснащенности автомобилей системами ABS и ESP, что позволит нам повысить уровень безопасности на дорогах», – добавил он.