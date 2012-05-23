ГИБДД предложила обязать пешеходов носить светоотражающие браслеты

По данным Госавтоинспекции, использование светоотражающих предметов снижает количество ДТП с участием пешеходов на 30-35 процентов. Установленный существующим законодательством штраф за нарушение ПДД для пеших участников движения также могут повысить с 200 рублей до 500. Над этим работает специально сформированная в Госдуме группа. Помимо этого, ГИБДД предложила применять временные знаки с желтым флуоресцентным покрытием при дорожных работах и ввести новые обозначения дорожек, по которым могут двигаться и велосипедисты и пешеходы. Также предлагается установить светодиодное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах с недостаточным освещением. Знак «кирпич» предложено выпускать в изогнутой в поперечном сечении форме для улучшения видимости. В апреле 2012 года ГИБДД провела профилактический рейд «Пешеход», длившийся сутки. В ходе операции было выявлено 2520 нарушений ПДД пешими участниками движения. Самыми распространенными нарушениями были переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.