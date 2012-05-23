ГИБДД предложила обязать пешеходов носить светоотражающие браслеты
ГИБДД предложила обязать пешеходов носить светоотражающие браслеты при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Список разработанных Госавтоинспекцией изменений размещен на сайте ведомства. Пешеходы также должны сами обеспечивать видимость этих браслетов водителями транспортных средств.
По данным Госавтоинспекции, использование светоотражающих предметов снижает количество ДТП с участием пешеходов на 30-35 процентов. Установленный существующим законодательством штраф за нарушение ПДД для пеших участников движения также могут повысить с 200 рублей до 500. Над этим работает специально сформированная в Госдуме группа. Помимо этого, ГИБДД предложила применять временные знаки с желтым флуоресцентным покрытием при дорожных работах и ввести новые обозначения дорожек, по которым могут двигаться и велосипедисты и пешеходы. Также предлагается установить светодиодное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах с недостаточным освещением. Знак «кирпич» предложено выпускать в изогнутой в поперечном сечении форме для улучшения видимости. В апреле 2012 года ГИБДД провела профилактический рейд «Пешеход», длившийся сутки. В ходе операции было выявлено 2520 нарушений ПДД пешими участниками движения. Самыми распространенными нарушениями были переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.
Фото с сайта sp-torg.ucoz.ru