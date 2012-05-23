Испанцы показали тизер карбонового спорткара
23 мая 2012, 08:53ОбществоРОман БОТов
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Испанский производитель спорткаров Aspid опубликовал тизер флагманской модели, которая будет полностью рассекречена в течение ближайших нескольких недель. Как сообщает Autocar, новый спорткар переймет лучшие характеристики первой модели компании — SuperSport. Этот автомобиль массой 700 килограммов имел вынесенные за пределы кузова колеса и 402-сильный двухлитровый бензиновый двигатель с механическим нагнетателем, работающий в паре с шестиступенчатой коробкой передач.
До «сотни» SuperSport мог ускоряться за 2,8 секунды, а до 160 километров в час за 5,9 секунды. Флагманский спорткар Aspid по своим габаритным размерам будет превосходить модель SuperSport. Его кузов изготовят из легкого материала (вероятно, из карбона), а в моторном отсеке разместят восьмицилиндровый мотор. Также не исключено, что для новинки будет доступна и гибридная силовая установка с системой рекуперации энергии при торможении KERS. Aspid SuperSport стоил порядка ста тысяч долларов. Новая модель, как ожидается, будет немного дороже.
Иллюстрация Aspid
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