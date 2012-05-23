Испанцы показали тизер карбонового спорткара

До «сотни» SuperSport мог ускоряться за 2,8 секунды, а до 160 километров в час за 5,9 секунды. Флагманский спорткар Aspid по своим габаритным размерам будет превосходить модель SuperSport. Его кузов изготовят из легкого материала (вероятно, из карбона), а в моторном отсеке разместят восьмицилиндровый мотор. Также не исключено, что для новинки будет доступна и гибридная силовая установка с системой рекуперации энергии при торможении KERS. Aspid SuperSport стоил порядка ста тысяч долларов. Новая модель, как ожидается, будет немного дороже.