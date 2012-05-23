Компания Skoda частично показала новую модель

Кроме того, в гамму войдут два дизельных агрегата объемом 1,6 и 2,0 литра. Более детальной информации об этом автомобиле пока нет. В Европе цены на новинку будут начинаться от 13 тысяч евро. Для российского рынка Skoda Rapid будет выпускаться на заводе «Фольксвагена» в Калуге. В октябре 2011 года «Шкода» вывела на рынок Индии модель под названием Rapid, которая является клоном VW Polo седана и стоит менее 700 тысяч рупий (14 тысяч долларов США). Однако европейский вариант Rapid, как ожидается, станет существенно отличаться от этого автомобиля. Такая машина будет построена по мотивам концепт-кара MissionL и, кроме того, ее не планируется делать всего лишь перелицованной версией «Поло». Как ранее заявил бывший руководитель российского подразделения «Шкоды» Петр Янеба, европейский и российский Rapid будет полностью самостоятельной моделью.