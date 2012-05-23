По профилактике подросткового алкоголизма будут работать не только с детьми, но и с родителями

Авторский коллектив Федерации психологов образования России по инициативе компании «САН ИнБев», одной из крупнейших пивоваренных компаний в России, разработал образовательную программу «Семейный разговор». Основная цель проекта - уменьшение случаев употребления алкогольных напитков подростками, а также помощь родителям в налаживании диалога со своими детьми на тему алкоголя. Программа является комплексной и направлена на три целевые аудитории: подростков, родителей и педагогов-психологов. В первом квартале 2012 года программа успешно прошла апробацию в школах нескольких регионов России.

Комплексный подход

Директор Центра практической психологии образования Ольга Мелентьева считает, что в борьбе с употреблением алкоголя подростками необходим комплексный подход. В первую очередь, важно обратить внимание на то, как к спиртным напиткам относятся в семье, отметила она.

Алкоголь, к сожалению, в нашей стране превратился из пищевого продукта, который может нравиться или не нравиться, быть вкусным или невкусным, в ритуальный продукт. То есть у нас все от рождения до смерти кончается ритуалом употребления алкоголя. Это становится общественно принятым социальным поведением, - заметила она.

Мелентьева также подчеркнула, что подростки не оторваны от общества, они смотрят за поведением взрослых и подражают им. «Если ребенок видит, что это возможно (употреблять алкоголь), хорошо, правильно, он начинает это делать», - добавила она.

Программа «Семейный разговор» основана на понимании всеми участниками образовательного процесса важности проблемы подросткового алкоголизма, отметила Мелентьева. «Это педагоги-психологи, родители и дети. Только этот комплексный подход дает возможность нам с этой проблемой справляться. Первый шаг - это признание проблемы родителями, тогда уже можно работать», - сказала она.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Юрий Афонин также уверен, что точечными мерами не удастся добиться необходимого эффекта в профилактике алкоголизма.

Здесь нужна государственная программа, нужно активно работать с органами образования, потому что функция воспитания, к сожалению, ушла из школы на уровень родителей. Нужна комплексная работа всех ведомств, не только системы образования, но и здравоохранения, спорта и молодежной политики подчеркнул он.

Под ответственностью бизнеса

Согласен с коллегами и вице-президент компании «САН ИнБев» Андрей Губка. Он считает, что в решении проблемы подросткового алкоголизма должны принимать участие не только родители и учителя, но и органы всех ветвей власти, правоохранительные органы, общественные активисты, а также социально ответственный бизнес.

«Для нас, как для компании, социальная ответственность, в первую очередь, говорит о том, что мы производим алкогольные продукты и должны прилагать максимальные усилия для недопущения негативного эффекта для подростков, связанного с потреблением алкоголя», - сказал он.

Губка также добавил, что компания «САН ИнБев» продвигает определенный стандарт общественного поведения, чтобы создать культуру ответственного потребления алкоголя, которая, в первую очередь, предусматривает запрет продажи и употребления пива несовершеннолетними.

«Я рад, что в последние годы активно идет борьба против свободной продажи подросткам алкоголя. Но на протяжении 15 лет это все было открыто, и сформировался стереотип - если для старших поколений употребление алкоголя в подростковом возрасте было под табу, то сейчас в этом нет ничего запретного», - отметил Афонин.

Проект, который ждали

К сожалению, необходимо отметить, что за последние десятилетия фактически разрушена система работы с детьми, как в школе, так и вне школы. Ребенок предоставлен сам себе, родители заняты приумножением достатка, - считает депутат Думы.

Формирование негативного отношения к алкоголю, наркотикам должно происходить с раннего возраста, отметил он. По его мнению, необходимо адаптировать программу «Семейный разговор» под разные категории населения, потому что на некоторых территориях вопрос алкоголизма стоит особенно остро.

Программа нужная, актуальная и, самое главное, она затрагивает взаимодействие подростков и их родителей. У нас нет такого, чтобы мы проводили совместные психологические тренинги. Да, с детьми мы работаем - у нас есть занятия, но такого целенаправленного действия, чтобы были и родители, и дети - нет отметила директор московской школы №687 Надежда Акимова.

По словам Губки, когда родители пытаются убедить своих детей не употреблять алкоголь с помощью запретов и наказаний, должного результата такая мера не приносит. Уникальность программы «Семейный разговор» заключается как раз в том, что психологи нашли эффективные механизмы работы с несовершеннолетними.

Вклад психологов-разработчиков этой программы заключается в том, что они нашли механизмы, как построить этот разговор. Чтобы у молодого человека сформировалось адекватное восприятие этой проблемы, а не просто стереотип того, что родители или учителя запрещают употреблять алкоголь, и именно поэтому я буду его употреблять подчеркнул он.