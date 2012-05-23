Продолжается подготовка к выставке «Оборона и защита». На этот раз взялись за качество мобильной связи
На днях состоялось оперативное совещание областного правительства, в которого председатель Владимир Власов велел к выставке отремонтировать дороги и улучшить сотовую связь в районе «Нижнетагильского института испытания металлов».
Какизвестно, VII Международная выставка технических средств обороны и защиты «Оборонаи защита - 2012» пройдет с 22 по 25 августа на базе государственного демонстрационно-выставочногоцентра вооружения и военной техники федерального казенного предприятия НТИИМ.На сегодняшний день уже сформирована база потенциальных участников, куда вошли935 российских и зарубежных предприятий и организаций. Важно отметить, чтодействует аэродром «Салка», находящийся в непосредственной близости отвыставочного центра. Это значительно повышает статус мероприятия, однаконегативный момент в том, что на территории выставки совершенно нет сотовой связи.
Посколькуаэродром планируется активно задействовать, а также для удобства организаторови гостей мероприятия, было поручено обеспечить мобильной связью район аэродрома«Салка» и полигона НТИИМ.
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