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Продолжается подготовка к выставке «Оборона и защита». На этот раз взялись за качество мобильной связи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продолжается подготовка к выставке «Оборона и защита». На этот раз взялись за качество мобильной связи

23 мая 2012, 09:11Общество
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