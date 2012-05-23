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Старинный особняк, горевший вчера, снесут
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Старинный особняк, горевший вчера, снесут

23 мая 2012, 13:13ОбществоВалерия Лошкарева
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