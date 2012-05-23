Старинный особняк, горевший вчера, снесут

В 18.18 пожарные прибыли на место, но огонь уже полыхал на площади 140 квадратных метров. Горела надворная постройка и начала дымиться крыша самого дома. В тушении пожара были задействованы 4 автоцистерны. Это здание уже давно не эксплуатируется. А сейчас его облюбовали бомжи. Во время тушения огня они пытались прорваться внутрь, чтобы спасти свое имущество, рассказали представители пожарной охраны.

По их словам, на территории купеческой постройки еще есть чему гореть, поэтому не исключают пожаров и в дальнейшем. Впрочем, и вчерашний пожар там далеко не первый, отмечают местные жители. В комитете по управлению муниципальным имуществом нам пояснили, что сейчас этот особняк находится в собственности города, и его планируют сносить.

Несмотря на интересный фасад, здание не представляет культурной ценности. Во всяком случае, по словам начальника управления инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила Вахтанга Ахалая, в реестре памятников архитектуры его нет.

Многочисленные надворные постройки там признаны самостроем. В конце 20 века, напомню, вокруг этого особняка разгорелся скандал. Здание было передано детскому дому. Но через некоторое время там поселилась семья Валерия Бока – на тот момент управляющего Горнозаводским округом.