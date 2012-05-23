В эту субботу пройдет митинг в защиту местечка Юрьев Камень под Нижним Тагилом
23 мая 2012, 19:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очередным этапом протеста жителей Черноисточинска против строительства щебеночного завода на территории Юрьев Камня станет митинг.
Он состоится 26 мая с 11 до 13 часов возле мемориала воинам ВОВ в поселке Черноисточинск. Пресс-служба партии «Справедливая Россия» в Нижнем Тагиле, члены которой также включились в борьбу за лес и живописные скалы, рассказывает, что митинг является поддержкой народной инициативы черновлян по защите экологической зоны.
Тем временем специалисты и юристы разбираются в законности документов, разрешающих деятельность организации ООО «Юрьев Камень». После изучения всех юридических вопросов будет принято решение о реагировании депутатов городской Думы и Законодательного собрания Свердловской области, рассказывают в представительстве партии.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей