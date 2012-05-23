В эту субботу пройдет митинг в защиту местечка Юрьев Камень под Нижним Тагилом

Он состоится 26 мая с 11 до 13 часов возле мемориала воинам ВОВ в поселке Черноисточинск. Пресс-служба партии «Справедливая Россия» в Нижнем Тагиле, члены которой также включились в борьбу за лес и живописные скалы, рассказывает, что митинг является поддержкой народной инициативы черновлян по защите экологической зоны.