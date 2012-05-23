В Нижнем Тагиле медики ответят на вопросы родителей слабовидящих и незрячих детей
Круглый стол, посвященный проблемам слабовидящих и незрячих детей, состоится в Центральной детско-юношеской библиотеке 27 мая.
Среди его участники – представители Администрации Нижнего Тагила, медики центра «Микрохирургия глаза», руководители Нижнетагильской местной общественной организации «Всероссийского общества слепых». Скорее всего, в круглом столе примет участие и председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин с екатеринбургскими специалистами в области здравоохранения.
Ну, а главными гостями и участниками события будут родители слабовидящих и слепых деток. Они зададут вопросы медицинским работникам и получат на них подробные ответы и комментарии, рассказала сотрудник библиотеки Марина Попова. Как организатор круглого стола, Марина Леонидовна пояснила, что вопросы от родителей детей-инвалидов были собраны заранее, и теперь им будет объясняться, как и где они смогут получать всю необходимую помощь.
Пока родители будут заняты беседой со специалистами, с детками проведут занятие сотрудники библиотеки. Ребята будут читать книги, созданные в рамках акции «Особым детям – особые книжки», играть и «плавать» в сухом бассейне с шариками.
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