В Нижнем Тагиле медики ответят на вопросы родителей слабовидящих и незрячих детей

Среди его участники – представители Администрации Нижнего Тагила, медики центра «Микрохирургия глаза», руководители Нижнетагильской местной общественной организации «Всероссийского общества слепых». Скорее всего, в круглом столе примет участие и председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин с екатеринбургскими специалистами в области здравоохранения.

Ну, а главными гостями и участниками события будут родители слабовидящих и слепых деток. Они зададут вопросы медицинским работникам и получат на них подробные ответы и комментарии, рассказала сотрудник библиотеки Марина Попова. Как организатор круглого стола, Марина Леонидовна пояснила, что вопросы от родителей детей-инвалидов были собраны заранее, и теперь им будет объясняться, как и где они смогут получать всю необходимую помощь.