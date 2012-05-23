В Свердловской области байкеры совершат необычный крестный ход. Проедут, в том числе, через Нижний Тагил
23 мая 2012, 15:14Общество
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26 и 27 мая в рамках проведения Дня второго обретения мощей Святого Праведного Симеона Верхотурского байкеры совершат крестный ход на свой лад - на мотоциклах. Уже известен маршрут и количество участников. От Екатеринбурга через Невьянск, Нижний Тагил и до Верхотурья проедут 50 байкеров.
Как сообщается в Департаменте информационной политики губернатораСвердловской области, байк-процессия стартует в 8:00 от Троицкого собора вЕкатеринбурге, затем байкеры остановятся возле наклонной башни Невьянска,Нижнем Тагиле посетят храм Александра Невского.
Утром следующего дня в поселке Заимка Верхотурского района онинавестят ребят из местного детского дома и проведут благотворительную акцию.Детям повезет покататься на настоящих мотоциклах с не менее настоящимибайкерами, которые, кстати, также проведут субботник в черемуховом саду.
Подобные «байкерские» крестные ходы не новинка, онитрадиционно совершаются по всей стране и даже за ее пределами.
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