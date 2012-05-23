В Свердловской области байкеры совершат необычный крестный ход. Проедут, в том числе, через Нижний Тагил

Как сообщается в Департаменте информационной политики губернатораСвердловской области, байк-процессия стартует в 8:00 от Троицкого собора вЕкатеринбурге, затем байкеры остановятся возле наклонной башни Невьянска,Нижнем Тагиле посетят храм Александра Невского.

Утром следующего дня в поселке Заимка Верхотурского района онинавестят ребят из местного детского дома и проведут благотворительную акцию.Детям повезет покататься на настоящих мотоциклах с не менее настоящимибайкерами, которые, кстати, также проведут субботник в черемуховом саду.

Подобные «байкерские» крестные ходы не новинка, онитрадиционно совершаются по всей стране и даже за ее пределами.