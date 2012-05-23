«Вольво» рассказала о первой в мире подушке безопасности для пешеходов

При этом сама система работает только на скорости от 20 до 50 километров в час. Такой диапазон был выбран производителем по результатам исследований, показавших, что 75 процентов аварий с пешеходами происходят на скоростях до 40 километров в час. Когда датчики определяют удар, срабатывают пиропатроны в углах капота у лобового стекла, высвобождая петли крышки. Затем за тысячные доли секунды надувается подушка, приподнимая капот на десять сантиметров. Она увеличивает расстояние между крышкой капота и моторным отсеком, образуя демпфирующее пространство и смягчая удар. В раскрытом состоянии подушка практически полностью закрывает лобовое стекло и передние стойки. Исследования «Вольво» показывают, что в Европе пешеходы гибнут в 25 процентах смертельных аварий, в США — 12 процентах, а в Китае — 25 процентах. Самые серьезные травмы — это травмы головы, которые причиняют жесткие структуры под капотом, нижняя часть лобового стекла и передние стойки. В 2010 году компания Volvo представила систему Pedestrian Detection, которая способна обнаруживать пешеходов и предотвращать аварию, самостоятельно замедляя автомобиль вплоть до полной остановки. Эта система работает на скорости до 35 километров в час.