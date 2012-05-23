Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Вольво» рассказала о первой в мире подушке безопасности для пешеходов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Вольво» рассказала о первой в мире подушке безопасности для пешеходов

23 мая 2012, 08:50ОбществоРОман БОТов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?