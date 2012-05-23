Взять с собой на поезд автомобиль россияне смогут с 4 июня
23 мая 2012, 08:40ОбществоРОман БОТов
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В РЖД назвали стоимость провоза личных автомобилей на международном поезде «Лев Толстой» (Москва - Петербург - Хельсинки): такая услуга обойдется в 450 евро. Специальный вагон для машин – автомобилевоз – будет включен в состав с 4 июня. Впрочем, при отсутствии машин его будут отцеплять, так что желающим воспользоваться новой услугой следует оформить предварительную заявку.
Всего было изготовлено три таких спецвагона, их заказала ОАО «Федеральная пассажирская компания», дочерняя компания ОАО «РЖД» по перевозкам пассажиров в дальнем следовании. В одном автомобилевозе может разместиться 4-5 машин. В настоящее время разработана технология погрузки автомобилей в вагон, согласованы процедуры таможенного досмотра автомобилей при пересечении государственной границы, который будет осуществляться на станции Выборг.
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