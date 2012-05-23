Взять с собой на поезд автомобиль россияне смогут с 4 июня

Всего было изготовлено три таких спецвагона, их заказала ОАО «Федеральная пассажирская компания», дочерняя компания ОАО «РЖД» по перевозкам пассажиров в дальнем следовании. В одном автомобилевозе может разместиться 4-5 машин. В настоящее время разработана технология погрузки автомобилей в вагон, согласованы процедуры таможенного досмотра автомобилей при пересечении государственной границы, который будет осуществляться на станции Выборг.