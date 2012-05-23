Завтра в Нижнем Тагиле выберут самую очаровательную студентку Высокогорского техникума

И, несмотря на то, что Высокогорский Многопрофильный техникум – учебное заведение технического уклона и готовит будущих горняков, учатся в нем и красивые девушки. Именно они, а, точнее, четыре претендентки на звание «Мисс очарование» станут завтра центром внимания всего техникума.

Среди участниц – студентка второго курса Екатерина Хафизова, четвертого курса Александра Матвеева, пятого курса Екатерина Попова и ученица Горно-металлургической школыАринаБоброва. Первый приз одна из девчонок получит не только за красивые глаза: девушки должны будут представить себя, продефилировать по подиуму в разных нарядах, рассказать о своих увлечениях и ответить на вопросы компетентного жюри. Оценивать выступления участниц будут представители НТМК, ВГОКа, администрации Ленинского района, сети магазинов «Ирина» и модельного агентства Александра Черноголова.