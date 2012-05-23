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Завтра в Нижнем Тагиле выберут самую очаровательную студентку Высокогорского техникума
Сюжеты:
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Завтра в Нижнем Тагиле выберут самую очаровательную студентку Высокогорского техникума

23 мая 2012, 18:16Общество
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