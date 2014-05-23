Анализы на ЗППП, что это такое?

ЗППП (заболевания, передающиеся половым путём) часто протекают бессимптомно и скрыто. Инфекции половых органов бывают совершенно непредсказуемые и разрушительные для здоровья, как женщин, так и мужчин. Поэтому медики ММЦ ОН КЛИНИК советуют своевременно сдавать все анализы на выявление половой инфекции, чтобы было время для предотвращения опасной болезни.

Половая инфекция, перейдя в хроническую форму, может нанести сокрушительный удар для половой функции у мужчины привести его к снижению потенции и разным сексуальным расстройствам. Осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами, которые поражают органы мочеполовой системы, это циститы, простатиты или уретриты, и они должны быть выявлены вовремя, чтобы избежать серьёзных последствий.

Женская половая система страдает не меньше, ведь половые инфекции способны вовлечь в процесс и другие органы, расположенные выше, в результате чего женщина может иметь эндометрит, вагинит, сальпингит и множество других осложнений. Самыми опасными считаются для женщины воспаления, которые провоцируют непроходимость маточных труб, спайки в малом тазу, эндометрию матки и другие её патологии, которые приводят к не вынашиванию беременности, бесплодию или постоянным выкидышам.

Сильные симптомы половых инфекций часто лишают человека комфорта и превращают жизнь в переживание и стресс. К ним можно отнести:

 Болезненные ощущения во время полового акта.

 Дискомфорт в зоне уретры, жжение и зуд в половых органах.

 Различные выделения из половых органов.

 Учащенное и болезненное мочеиспускание.

 Появление на коже или на слизистых высыпаний, пузырьков и трещинок.

Обнаружить скрытую инфекцию может лишь современная диагностика, и от того, насколько она будет своевременна, зависит эффект лечения. Каждый вид анализа имеет определенную цель: для выявления возбудителя применяют ДНК-диагностику или посев, а для определения реакции организма на возбудитель проводят реакцию связывания компонента или иммуноферментный анализ - ИФА. Посевы дают возможность узнать, какие в конкретном случае антибиотики смогут убить возбудителя инфекции. Иммуноферментный анализ дает самый высокий процент выявления возбудителя и позволяет с точностью определить стадию заболевания. Самый прогрессивный метод диагностики на сегодня - на уровне ДНК, которая позволяет извлечь данные ДНК микроба.

Источник: http://www.onclinic.ru/ - многопрофильная клиника ОН КЛИНИК.