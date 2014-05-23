Дарим билеты на битву титанов юмора!
Лето уже совсем близко, а это значит жара, солнце и масса позитива. Получить положительные эмоции и повеселиться можно уже сейчас в Тагиле. Особенно повезло абонентам компании МОТИВ, ведь они совершенно бесплатно могут получить билеты на финал КВНа «Новая версия – Эпизод 4».
Лига КВН «Новая версия» является самой популярной в Нижнем Тагиле.
Традиционно в нем участвуют команды учебных заведений и предприятий области.
Компания МОТИВ является давним другом фестиваля КВН «Новая версия», а также учредителем специальной номинации «Сильнее правил». В финале зрителей ждет битва настоящих титанов юмора, ведь до решающей игры дошли сильнейшие команды. 30 мая они покажут настоящий класс и никому не дадут заскучать.
Для получения билета в мир юмора и шуток вам необходимо с 24 по 30 мая совершить любую операцию в офисе продаж и обслуживания МОТИВ по адресу Металлургов, 36. Пополните баланс, подключитесь к сети или купите мобильный аксессуар - и билет на КВН ваш!
Ждем всех счастливых обладателей билетов на финале игр КВН «Новая версия – Эпизод 4», который состоится 30 мая в 18.00 в Городском Дворце Молодежи.
Следите за акциями МОТИВа и будьте всегда на позитиве!