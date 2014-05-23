«День открытия фонтанов» в Нижнем Тагиле переносится на неделю

Так, торжественное мероприятие по техническим причинам переносится на 31 мая, на следующую неделю. Однако даже сейчас тагильчанам ничто не мешает любоваться на фонтаны и прогуливаться по тагильским паркам в такую солнечную погоду.

Напомним, 31 мая своеобразную эстафету начнет фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере. Церемония запуска пройдет здесь с 19 до 20 часов. У фонтана выступит народный хор «Тагильские россыпи» досугового центра «Урал». Затем с 20 до 21 часа тагильчане в компании с шоу группами «Каникулы» и «Stals» Дворца культуры «Юбилейный» смогут полюбоваться на открытие каскада фонтанов в парке имени А.П. Бондина.

Кульминацией торжеств станет начало работы центрального городского цветомузыкального фонтана в Театральном сквере. С 21 до 22 часов на этой площадке для жителей и гостей города будет выступать эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд».

Праздник открытия фонтанов Глава Нижнего Тагила решил сделать ежегодным. По мнению Сергея Носова, тагильчане достойны этой красивой традиции. Кстати, запуск фонтанов много где отмечают с размахом. Одним из самых известных является «День открытия фонтанов в Петергофе».

Ремонт фонтанов - событие общегородского масштаба, которое ждали все жители. А ремонт квартиры важен только для её владельца, хоть отличаются эти события только размахом: финансами, подбором материалов и ремонтной бригады всё равно придется заняться. Особую сложность для непрофессионалов представляет выбор строительных материалов, ведь узнать подробно ответы на вопросы по жидким обоям, штукатурке или ламинате у продавцов непросто. Именно поэтому стоит воспользоваться специализированными сайтами, где обо всех тонкостях подбора и применения рассказано в подробностях.