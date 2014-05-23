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«День открытия фонтанов» в Нижнем Тагиле переносится на неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«День открытия фонтанов» в Нижнем Тагиле переносится на неделю

23 мая 2014, 12:25Общество
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