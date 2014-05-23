Эксклюзивная керамическая черепица Koramic Alegra 9 по выгодной цене

Уникальное предложение от Славдом

Клиенты компании Славдом могут приобрести австрийскую керамическую черепицу Koramic Alegra 9 по самой выгодной цене – 970руб. за один квадратный метр. Акция продлится только до 31 декабря 2014 года.

Koramic Alegra 9 выпускается австрийским концерном Wienerberger на заводе Kunice (Польша). В Европе эта черепица является лидером по популярности среди строительных материалов. Еее используют и в частном, и в коммерческом и промышленном строительстве. Черепица отличается высокими качественными характеристиками, дизайнерскими свойствами и экологичностью. Так же потребители отмечают большую долговечностью этого строительного материала.

В компании Славдом вы всегда сможете найти черепицу эксклюзивных цветов:

natural red

red engobe

anthracite engobe

brown engobe