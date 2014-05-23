Эксклюзивная керамическая черепица Koramic Alegra 9 по выгодной цене
Уникальное предложение от Славдом Клиенты компании Славдом могут приобрести австрийскую керамическую черепицу Koramic Alegra 9 по самой выгодной цене – 970руб.
Уникальное предложение от Славдом
Клиенты компании Славдом могут приобрести австрийскую керамическую черепицу Koramic Alegra 9 по самой выгодной цене – 970руб. за один квадратный метр. Акция продлится только до 31 декабря 2014 года.
Koramic Alegra 9 выпускается австрийским концерном Wienerberger на заводе Kunice (Польша). В Европе эта черепица является лидером по популярности среди строительных материалов. Еее используют и в частном, и в коммерческом и промышленном строительстве. Черепица отличается высокими качественными характеристиками, дизайнерскими свойствами и экологичностью. Так же потребители отмечают большую долговечностью этого строительного материала.
В компании Славдом вы всегда сможете найти черепицу эксклюзивных цветов:
- natural red
- red engobe
- anthracite engobe
- brown engobe
Позвоните в компанию Славдом, чтобы узнать подробности акции. Спешите приобрести импортную натуральную черепицу Koramic Alegra 9 по выгодной цене.