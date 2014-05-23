Из-за грозы у тагильчан «вырубило» свет. Электричество уже восстановлено

Многие тагильчане, проснувшись сегодня, не смогли воспользоваться электричеством, так, например, в редакцию TagilCity.ru отписался житель Гальянки в доме по Октябрьскому проспекту:

С утра «вырубило» свет. Сначала подумали, что-то с тумблерами, но нет, так и собирались без электричества.

Оказывается, из-за минувшей грозы по Свердловской области без света остались порядка 19 000 уральцев. Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», самые серьезные повреждения в сетевом комплексе были зафиксированы в Горноуральском, Карпинском, Алапаевском и Верхотурском городских округах.

Как обещают синоптики, впереди еще не одна гроза, поэтому энергетики работают в режиме повышенной готовности. Тагильчане всегда могут сообщить о проблеме в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 25-78-83.

Именно из-за возможных проблем с электричеством или водоснабжением люди редко переселяются в загородные поселки, считая, что в городе такие неполадки исправляются быстрее. На самом деле строительство каркасных домов под ключ - налаженное производство, и все возможные проблемы обычно решаются на этапе проектирования. Ведь в отличие от городской квартиры в своем доме можно установить котельную или дизель-генератор, и таким образом оказаться в более выигрышном положении, чем вынужденные надеяться на ремонтников городские жители. А о пользе свежего воздуха, которые является непременным атрибутом загородного дома, и говорить не стоит.