Каждый второй тагильчанин хоть раз прогуливал работу

Только 52% опрошенных высказались, что не смогли бы пропустить рабочий день без уважительной причины и письменного уведомления работодателя. А все остальные не скрывают, что пропускали работу, причем 11% делают это регулярно.

Ситуация характерна для всего региона. Так, Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter, комментирует наиболее популярные уловки таких работников:

Любимой уловкой прогульщиков становиться отговорка – «плохо себя чувствую», «приболел», «срочно нужно к врачу». Есть и такие, кто разыгрывают целый спектакль («однажды симулировал высокое давление путем приседаний и натирания лица вафельным полотенцем»). Интересно, что коллеги негативно относятся к прогульщикам, считая, что им лучше взять несколько дней из отпуска, чем притворяться больными.