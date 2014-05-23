Когда раскроют карты? «Липовую» паспортизацию тагильских дорог не замнут

Один из активистов, председатель общественного движения «Тагил без ям» был на этом совещании. Однако раскрывать карты он пока не стал, но проанонсировал проведение открытого совещания, куда будут приглашены средства массовой информации. Так что, в скором времени станут известны первые результаты проверки.