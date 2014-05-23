Когда раскроют карты? «Липовую» паспортизацию тагильских дорог не замнут
23 мая 2014, 13:10Общество
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20 мая в администрации города за закрытыми дверями состоялось совещание по поводу паспортов дорог Нижнего Тагила, которые, по словам специалистов, не могут служить рабочим документов по ряду причин. Проверку этого вопроса взял на себя первый заместитель Главы администрации Нижнего Тагила – Владислав Пинаев.
Один из активистов, председатель общественного движения «Тагил без ям» был на этом совещании. Однако раскрывать карты он пока не стал, но проанонсировал проведение открытого совещания, куда будут приглашены средства массовой информации. Так что, в скором времени станут известны первые результаты проверки.
Кроме того, Никита Чапурин добавил, что будет настаивать на возбуждении следствия, на прокурорской проверке.
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