Курсы валют в банках Владивостока и другие критерии выбора валюты для депозита

Вклады в иностранной валюте в нашей стране всегда считались более выгодными и надежными, чем в рублях. Североамериканские деньги, как и экономика этой страны действительно более стабильна и надежна, чем отечественная валюта и экономическая ситуация. Однако на самом деле такое мнение не всегда можно считать абсолютно верным, так как при выборе валюты нужно исходить из огромного количества критериев. На что же следует обращать внимание, если вы думаете о размещении депозита в каком-либо банке, кроме курсов валют?

В первую очередь запомните, что надежные депозиты – это не обязательно вклады в валюте. На безопасность вашего вклада влияет исключительно стабильность финансовой организации, а не валюты.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас многие страны СНГ проводят меры по дедолларизации экономики, то есть главные финансовые учреждения государств всеми силами стараются снизить привлекательность валютных вкладов. Именно поэтому, какими бы привлекательными не был бы курс валют в банках Владивостока, ставка по депозиту и другие условия могут показаться не настолько выгодными. Правда, следует отметить, что популярность валютных вкладов пока что нисколько не снизилась.

Что же следует помнить, если вы все же решили разместить вклады в нескольких банках? В первую очередь – не спешите. Главная ошибка многих вкладчиков заключается в том, что они, так сказать, «зависают» на одном только долларе. Конечно, «зеленый» является самой привычной и понятной для нас валютой, однако если посмотреть на прогнозы экспертов, то можно выбрать вариант (например, евро), который принесет вам большую прибыль, чем доллар. В любом случае вам следует узнать курсы валют в банках Владивостока, например, на http://www.vl.ru/dengi; здесь же посмотрите динамику, а также почитайте аналитическую и информацию и хорошо подумайте.

Кроме того, эксперты советуют открывать депозит в той валюте, которую вы впоследствии собираетесь тратить, так как в будущем вы можете потерять внушительную сумму на обменных операциях. Если же вы делаете разные покупки, стоит разделить деньги, и открыть несколько вкладов.