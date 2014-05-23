Массажное кресло – персональный домашний помощник
Массажные кресла – новое, прогрессивное и эффективное средство расслабиться, отдохнуть и улучшить общее состояние организма. Это оборудование для тех, кто ценит свое здоровье, время, силы и деньги.
Для того чтобы поддержать в тонусе организм и обеспечить его полноценную работу, необходимо позаботиться о комфортном и поистине расслабляющем отдыхе. Одним из лучших способов релаксации считается массаж, но для полного курса необходимо много времени и сил, которые выделить после насыщенного рабочего дня просто нет возможности. Выход из сложившейся ситуации есть – массажные кресла. Такое оборудование позволит насладиться уединенным и расслабляющим отдыхом, а также укрепит моральное и физическое здоровье, повысит устойчивость к стрессам и подарит прилив сил и энергии.
Массажные кресла и их преимущества
Сегодня рынок, предлагающий такое оборудование, достаточно широк. Выбирая, необходимо обратить внимания на производителя. Японская марка «National», изделия которой можно приобрести в одноименном магазине, является лидером в этой отрасли, завоевав репутацию качественного и ответственного подхода к изготовлению подобной техники. Каждая модель – это уникальная композиция, которая имеет ряд преимуществ:
- высокий уровень качества;
- продуманность конструкции и создание максимального комфорта;
- использование инноваций и технических решений;
- элегантность и изысканный дизайн;
- доступная стоимость.
Приобрести массажные кресла National по приемлемой цене можно в интернет-магазине www.nationalrus.ru. Широкий асортимент дает возможность подробрать вариант на любой вкус.
Кресло National EC-114 Desire DeLuxe – элегантность и комфорт
Одним из оптимальных вариантов массажных кресел от «National» является модель EC-114 Desire DeLuxe. Это уникальная композиция, призванная обеспечить комфорт и расслабленность, укрепить здоровье. Изделие включает в себя пять программ массажа:
- разминающий;
- шведский;
- роликовый;
- вибрационный;
- поколачивающий.
Их можно включать как совместно и комбинированно, так и отдельно. Кресло National EC-114 Desire DeLuxe станет незаменимым помощником и любимым местом для уютного и полезного времяпрепровождения. Индикатор управления светится в темноте, что позволяет насладиться релаксом даже ночью. Прогрев в области поясницы позволяет выполнить оздоровительный массаж. Наклон спинки и подставки для ног регулируется для создания максимально удобного положения. Окунувшись в море приятных и расслабляющих ощущений, у владельца не останется сомнений, что это кресло создано именно для него.