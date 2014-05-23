Получение справки из ЦККИ

Как проверить кредитную историю? Этим вопросом задаются многие заемщики, которые планируют взять новый кредит или хотят узнать причины отказа банка в выдаче денежных средств. Просмотр кредитной истории – это ваша возможность увидеть данные о себе глазами работников банка и при необходимости исправить ошибки в информации по вашим займам.

Проверка кредитной истории субъекта должна начинаться с получения данных о том, в каком бюро кредитных историй есть данные о Вас. В Центральном каталоге кредитных историй хранится информация о том, в каких бюро находится ваша кредитная история. Если вы располагаете кодом субъекта кредитной истории, вы сможете сделать запрос через сайт ЦККИ и получить справку о том в каком/каких из бюро находится Ваша кредитная история. Код субъекта кредитной истории - это своего рода "pin-код" для доступа к информации, хранящейся в Центральном каталоге кредитных историй.

Если у Вас нет кода субъекта, Вы можете заказать в НБКИ услугу по получению перечня бюро кредитных историй, где хранится информация о Вас. В ответ на Ваш запрос мы предоставим полный список всех бюро кредитных историй, где хранится информация о Вас на дату запроса. Эта услуга позволит вам быстро получить наименования и адреса всех бюро, которые располагают данными о вас на момент обращения.