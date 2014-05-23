Популярные места для фотосъемок в Екатеринбурге

Екатеринбург сложно назвать туристическим городом. Туристы сюда наведываются изредка, если сравнивать с другими российскими городами. Здесь нет культовых музеев, сразу узнаваемых архитектурных форм и на первый взгляд кажется, что нет в городе места, на фоне которого можно было бы сделать узнаваемый и интересный снимок.

На выручку городу приходят многочисленные памятники и городские скульптуры. Одного дня точно не хватит, чтобы осмотреть все самые интересные места. Поэтому желательно заранее подобрать себе жилье, к тому же, даже в гостиницах Екатеринбурга эконом класса очень часто есть свободные номера. Более правильным будет остановиться в гостинице, расположенной недалеко от так называемой Красной линии.

Красная линия является пешеходным маршрутом, проложенным по основным достопримечательностям города. Местные жители любят фотографироваться возле памятника Майклу Джексону, который был открыт 25 июня 2011 года. Поп-король изображен танцующим: левая рука прижата к груди, правая — немного впереди, указывает на зрителя, а ноги готовы к знаменитой «лунной походке». Помимо 3-метрой бронзовой фигуры Джексона на улице Вайнера, есть также всеми обожаемый памятник Гене Букину.

На Красной линии находится самый оригинальный и смелый памятник города — памятник клавиатуре. Он открыт 5 октября 2005 года. Созданную художником Анатолием Вяткиным клавиатуру, можно назвать самой большой в мире, поскольку масштаб ее воспроизведения 30:1. Считается, что если «набрать» свое заветное желание на этой клавиатуре и в конце «нажать» на клавишу «Enter», то оно обязательно сбудется.

Немаловажным для путешественника является большой выбор гостиниц Екатеринбурга в его историческом центре, поскольку в Харитоновском саду получаются просто непревзойденные фотографии. Это самый тихий и красивый парк города. Он был заложен в 1826 году. В сезон свадеб здесь проходит множество свадебных фотосетов. Особенно популярно это место в теплое время года, ведь ярко-зеленые кроны деревьев, благоухающие цветы и белоснежная беседка-ротонда у кромки озера становятся прекрасными декорациями.

Популярным местом для фотосъемки является Плотинка, где происходит все самое интересное и значимое в жизни екатеринбуржцев: здесь они знакомятся, парочки назначают первые свидания, сюда же приезжают радостные молодожены.

С одной стороны моста находится Городской пруд, а с другой — полноводная река. Напротив Плотинки находится Храм-на-Крови, к которому зимой можно дойти через пруд по льду (хотя спасательные службы и не в восторге от такой прогулки). Это место является таким популярным, поскольку отсюда открывается потрясающий вид на город: весной он утопает в зелени, осенью — весь в золоте, а зимой — умиротворяюще-белоснежный.