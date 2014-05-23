Сегодня! 19:00. Крутая презентация нового Nissan Qashqai в автоцентре КОНКОРД!

Сегодня! 19:00. Крутая презентация нового Nissan Qashqai в автоцентре КОНКОРД!

19:00, Черноисточинское шоссе, 1 В. Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовераNISSAN QASHQAI. 19:00, Черноисточинское шоссе, 1 В. Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовера NISSAN QASHQAI. На презентации вас ждет: Выступление группы «WE ARE Полиция»

Фуршет

Подарки и сюрпризы от автоцентра КОНКОРД и партнеров мероприятия

Тест-драйв новинки

Детская игровая зона с аниматором и аква-гримером Официальные партнеры мероприятия: Команда автоцентра КОНКОРД Подробнее о новом Nissan Qashqai

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter