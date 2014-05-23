Сегодня! 19:00. Крутая презентация нового Nissan Qashqai в автоцентре КОНКОРД!
23 мая 2014, 14:05ОбществоПолина
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19:00, Черноисточинское шоссе, 1 В. Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовераNISSAN QASHQAI.
19:00, Черноисточинское шоссе, 1 В.
Автоцентр КОНКОРД с гордостью представляет новое поколение легендарного кроссовера
NISSAN QASHQAI.
На презентации вас ждет:
- Выступление группы «WE ARE Полиция»
- Фуршет
- Подарки и сюрпризы от автоцентра КОНКОРД и партнеров мероприятия
- Тест-драйв новинки
- Детская игровая зона с аниматором и аква-гримером
Официальные партнеры мероприятия:
Команда автоцентра КОНКОРД
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