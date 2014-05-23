Сергей Носов о развитии тагильского туризма: «Мы постараемся, чтобы нас не прокатили»

Мэр посетовал, что некогда Нижний Тагил выпал из туристической повестки: когда-то можно было говорить о закрытости Уравагонзавода, но это, по словам Сергея Носова, лишь отговорки. «Мы видим, что сейчас именно УВЗ зовет всех иностранцев, показать им оружие или даже продать». В Ростуризме предположили, что проблема в испортившихся отношениях предыдущего мэра с губернатором. «Это общий посыл, но люди не должны страдать от взаимоотношений двух господ», - подытожил мэр. Кроме того, по его словам, спад активности туризма в Свердловской области также имеет свои причины, но должен компенсироваться.

Отныне Тагил будет участвовать во всех программах. На очереди – создание рекламного ролика о Нижнем Тагиле, который будет показан на Всероссийской конференции. Затем нужно разработать проект приведения в порядок набережной с выходом инфраструктуры к Лисьей горе. Также мэр сообщил, что даже демонстрировал коллегам ролик о городе Баку, который можно ставить в пример.

Многие говорят – сколько же денег потребуется. И дело не в деньгах. Туризм – это индустрия, которая показывает уровень развития и качества жизни общества и города. Мне хочется вернуться туда, где меня хорошо принимали и встречали, но это целый комплекс вопросов – качество сервиса, кафе и рестораны, состояние улиц, дорог, качество сервиса в гостиницах, которых у нас нет.

Ростуризм, рассказал Носов, готов участвовать в строительстве гостиницы: есть идея о внедрении в гостиницу SPA-сооружений и для туристов (например, горы Долгая), и для жителей. Это часть маршрута «Самоцветного кольца Урала». Инвестиции будут федеральные и региональные. Нижний Тагил намерен участвовать в самых разных туристических проектах. «Постараемся, чтобы нас не прокатили», подвел итог Сергей Носов.

Так, вчера в Тагиле открылся интереснейший туристический форум под названием «Нижний Тагил – центр индустриального туризма». Сергей Носов поделился с журналистами:

От этого форума мы ждем больше информации и установления личных прямых связей, взаимоотношений, для более оперативной работы. Мы должны действовать через область, вместе подавать заявки и участвовать в туристических проектах.

Организаторами форума выступают Администрация города Нижний Тагил, Уральский институт подготовки кадров «21-й век», Центр развития туризма города. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по туризму, правительства Свердловской области, Центра развития туризма Свердловской области.

В гостях - около 200 человек из разных городов Российской Федерации. Все присутствующие получили информацию о тагильских достопримечательностях, о богатой трехвековой истории - представленное лаковой росписью по металлу, памятниками архитектуры разных эпох, изобретениями талантливых инженеров.

Мы настаиваем на признании проекта индустриально-ландшафтного Демидов-парка пилотным проектом федерального значения, учитывая тот факт, что руководство страны ориентируется не на «точечную» поддержку моногородов, а на проработанные, продуманные проекты, рассчитанные на перспективное развитие территории подчеркивает Глава города.

В рамках пленарного заседания прошла видеоконференция с представителями финского города Лахти - руководителем Департамента непрерывного образования взрослых Учебного центра «Салпаус» Ханну Ниеминен и исполнительным директором агентства по развитию региона Райя Форсман.

Сегодня – завершающий день форума. Состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса музейных проектов «Горнозаводская культура» и городского конкурса профессиональной и любительской фотографии «Территория ПРО-4 «Туристскими маршрутами Тагила».

В номинации «Реализованные музейные проекты» первое место присуждено проекту Екатеринбургского музея изобразительных искусств «Подвиг по плану», представляющему живопись 20-х – 80-х годов прошлого столетия. Второе место отдано проекту «Программа Арт-резиденции и итоговая выставка в рамках 2-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства» Уральского филиала Государственного центра современного искусства (г. Екатеринбург), третье – проекту «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Водкина» Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

В номинации «Музейные проекты в стадии концепции» победил «Малахит: триумф Урала» Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Среди школьных музейных проектов два первых места заняли работы одного автора – ученицы школы № 33 Ксении Ерахтиной. Это - «Возвращение промышленных и исторических объектов на культурную карту города на примере демидовской узкоколейной железной дороги» и «Прикоснись руками к истории своей малой родины». На третьем месте – проект «Пилотная площадка» учащихся школы № 58 Владислава Блюденова и Ивана Плаксина.

При подведении итогов фотоконкурса «Территория ПРО-4. Туристскими маршрутами Тагила», проводимого также в рамках форума, учитывалось, удалось ли авторам представленных работ раскрыть идею туристского потенциала города через историко-культурный, индустриальный и художественный аспекты. В номинации «Фотографы-профессионалы» победителем стал Андрей Сосновских, представивший серию «Шлакоотвал». На втором месте Николай Митин и его «Салют городу-труженику», на третьем – Владимир Азанов со снимками «Алапаевский район. Село Арамашево, праздник Ивана Купала». Среди фотографов-любителей победу одержала Светлана Половинкина, снявшая серию «Нижнетагильский ответ Египту». Победителям конкурсов вручены дипломы Главы города Нижний Тагил и призы.

Одним из способов популяризации такого хобби является блог о туризме, владелец которого просто и наглядно описывает свои маршруты и дает советы начинающим. Получение информации «из первых рук» наверняка поможет новичкам сделать правильный выбор, а опытным туристам - найти единомышленников для сложного и интересного маршрута.