Сотрудники ППС Нижнего Тагила побывали в лицее №51 (ФОТО)

В актовом зале школы собрались учащиеся трех пятых классов, это около семидесяти детей. Разговор начал командир роты майор полиции Роман Терещенко. С огромным интересом и трепетом ребята слушали рассказы о службе патрульных полицейских, ведь именно сотрудников чаще, чем других полицейских, они встречают на улицах нашего города.

В разговоре с детьми майор Терещенко отвечал на вопросы о службе, рассказывал, как вести себя в случае совершения нападения, какие меры предосторожности соблюдать для своей безопасности. Многое рассказал о новой системе «Безопасный город», которая уже запущена в Нижнем Тагиле для обеспечения безопасности тагильчан и оперативного раскрытия уличных преступлений.

Роман Анатольевич рассказал детям, что такое раскрытие преступлений «по горячим следам», какую значительную помощь в таких случаях оказывают кинологи со своими служебно-розыскными собаками. Все желающие смогли примерить полицейскую экипировку, надеть шлем и бронежилет, подержать в руках настоящий пистолет Макарова, резиновую палку и наручники.

Особый интерес у пятиклассников вызвало выступление кинолога ППС Елены Гевары и ее питомца, немецкой овчарки Буч, проходившее на спортивной площадке во дворе школы. Кинолог продемонстрировала основные команды голосом и жестами, которые собака выполнила беспрекословно.

За семь лет службы, – отметила Елена, – мы с Бучем научились понимать друг друга с полувзгляда.

Выступление было действительно показательным: служебная собака уверенно определила владельцев обуви, оставленной в центре площадки, под руководством хозяйки профессионально задержала предполагаемого преступника, роль которого исполнил сотрудник ППС. Одетый в специальный костюм, полицейский имитировал действия убегающего и нападающего на кинолога преступника. Красочное задержание с применением служебной собаки дети и педагоги оценили бурными аплодисментами.

По окончании выступления ребята с удовольствием гладили Буча, хвалили за его способности и фотографировались на память.

Педагоги лицея поблагодарили руководство роты ППС за проведенное мероприятие, отметив, что ребятам очень интересны такие встречи. Они заряжают положительными эмоциями. Дети видят, насколько сложна и важна служба в полиции для поддержания правопорядка в городе, а это, в свою очередь, создает престиж полиции в глазах подрастающего поколения.

Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле.