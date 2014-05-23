Тагильский приют для животных может попасть в суд (ФОТО)
Накануне выяснилось, что организация, которая занимается спасением бездомных животных может попасть на судебную скамью, не отделавшись простым предупреждением. Дело в том, что накануне МУП «Тагилэнерго» выставил приюту счет на 51 521 рубль.
В официальной претензии сообщается, что благотворительный фонд по защите бездомных животных «Добрый руки» не выполняет условия договора: МУП предоставляет услуги по «поставке тепловой энергии в горячей воде», а от предприятия не поступает денег.
Мы думали, что закончим год без долгов. Опять просто вынуждены просить помощи! Кто чем может. Многого не просим, очень надеемся на Вас! Не можем мы справиться без Вашей помощи! Судебные тяжбы никак не входят в наши планы.
Вероятно, по той причине, что все средства уходят на уход за животными, в том числе, больными, подброшенными и принятыми, на оплату элементарных услуг средств у тагильчан нет. Поэтому они обращаются ко всем неравнодушным жителям города с просьбой помочь в погашении задолженности. Кстати, на сегодняшний день долг удалось сократить до 33 тысяч рублей. Всё это благодаря отзывчивым тагильчанам.
Средства можно переводить на следующие ресурсы:
- Яндекс кошелёк: 410011065390735
- Сбербанк карта:
- 63900216 9071760488
- QIWI - кошелек 9221660840
Фотографии из паблика приюта
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