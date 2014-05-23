Тагильский приют для животных может попасть в суд (ФОТО)

В официальной претензии сообщается, что благотворительный фонд по защите бездомных животных «Добрый руки» не выполняет условия договора: МУП предоставляет услуги по «поставке тепловой энергии в горячей воде», а от предприятия не поступает денег.

Мы думали, что закончим год без долгов. Опять просто вынуждены просить помощи! Кто чем может. Многого не просим, очень надеемся на Вас! Не можем мы справиться без Вашей помощи! Судебные тяжбы никак не входят в наши планы.

Вероятно, по той причине, что все средства уходят на уход за животными, в том числе, больными, подброшенными и принятыми, на оплату элементарных услуг средств у тагильчан нет. Поэтому они обращаются ко всем неравнодушным жителям города с просьбой помочь в погашении задолженности. Кстати, на сегодняшний день долг удалось сократить до 33 тысяч рублей. Всё это благодаря отзывчивым тагильчанам.

Средства можно переводить на следующие ресурсы:

Яндекс кошелёк: 410011065390735

Сбербанк карта:

63900216 9071760488

QIWI - кошелек 9221660840

Фотографии из паблика приюта