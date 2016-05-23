В Свердловской области история о чудесном спасении девочки, выпавшей из окна, оказалась выдумкой

Историю о подвиге тогда не смогли подтвердить сотрудники правоохранительных органов. Сам молодой человек сообщал о трещине в плече в результате падения на него ребёнка. Эту информацию серовским журналистам тогда тоже не удалось подтвердить у медиков.

Уже после того как историей заинтересовались федеральные телеканалы, серовские специалисты предприняли усилия для того, чтобы выяснить, кто и с какого компьютера направил в одну из социальных сетей благодарность спасителю от лица матери спасённой девочки.

Оказалось, что сообщение было отправлено из помещения, в котором работает молодой человек, представлявший себя спасителем. Самозваный герой в разговоре с журналистом газеты «Глобус» рассказал, что автором шутки является его друг, а сам он включился в игру, не задумываясь о последствиях.