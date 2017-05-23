Директор УК в Берёзовском попал под суд за отсутствие на объектах общедомовых приборов учёта
23 мая 2017, 07:15Общество
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В Берёзовском под суд попал директор управляющей компании за то, что в некоторых подконтрольных домах отсутствовали общедомовые приборы учета теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения, передает пресс-служба областной прокуратуры.
К примеру, специальная комиссия не досчиталась общедомовых приборов учета в доме №11 по ул. Академика Королёва, а в доме №16 по улице Смирнова не было общедомового прибора учёта теплоснабжения.
Эти нарушения попадали под статью 14.1.3 КоАП РФ, как осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В результате суд назначил директору ООО «ЖКХ-Холдинг» 50 тысяч рублей штрафа.
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