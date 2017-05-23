Екатеринбуржец получил наказание за экстремистскую надпись в лифте
23 мая 2017, 08:00Общество
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В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 29-летнего Павла Волкова.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела по факту экстремизма. Он разместил на своей странице видеозапись с поджогом ресторана, а также оставил в лифте националистическую надпись.
Защита Волкова настаивала на том, что видеозапись была сделана не подсудимым, а он лишь выложил её на своей странице. Также специалисты провели две экспертизы, чтобы установить, действительно ли надпись - дело рук подсудимого. Одна из экспертиз дала утвердительный ответ. Именно он стал основой для приговора.
Виновный получил 5 месяцев исправительных работ. Прокурор, добавим, просил для Волкова штраф в размере 300 тысяч рублей, передает E1.ru.
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