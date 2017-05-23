Екатеринбуржец получил наказание за экстремистскую надпись в лифте

Екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела по факту экстремизма . Он разместил на своей странице видеозапись с поджогом ресторана, а также оставил в лифте националистическую надпись.

Защита Волкова настаивала на том, что видеозапись была сделана не подсудимым, а он лишь выложил её на своей странице. Также специалисты провели две экспертизы, чтобы установить, действительно ли надпись - дело рук подсудимого. Одна из экспертиз дала утвердительный ответ. Именно он стал основой для приговора.