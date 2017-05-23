Лучшие воспитатели детских садов города названы в Нижнем Тагиле

Всего на участие подавали заявки 27 сотрудников дошкольных учреждений. Они должны были продемонстрировать занятие с детьми, мастер-класс со взрослыми, а также создать интернет-портфолио.

По итогам муниципального этапа третье место взяла Надежда Конюхова из детского сада 105 для особых детей, второе место у Натальи Шестерниковой из детсада 146.

Победителем стала Инна Ширшова из 202-го детского сада. Именно она будет представлять Нижний Тагил на областном этапе, пишет Тагильский рабочий.

Интересно, что в Нижнем Тагиле, возможно, будет действовать педагогический клуб, где воспитатели смогут обмениваться опытом. Такое предложение сделала Людмила Кузнецова, председатель городского профкомитета работников образования.