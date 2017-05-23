Неплательщик алиментов из Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в гараже
23 мая 2017, 11:35Общество
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Одновременно два исполнительных производства выполнили судебные приставы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина самовольно установил на не принадлежащей ему земле гаражный бокс, где открыл шиномонтаж. Помимо этого, он задолжал ребенку алименты в размере 300 тыс. руб.
Когда приставы-исполнители прибыли к шиномонтажной мастерской – мужчина спрятался от них в гараже и отказался открывать, пишут «Вечерние Ведомости».
В процессе переговоров должник согласился покинуть гараж. Бокс вместе с имуществом отправлен на хранение. Впоследствии арестованное имущество будет продано в счет уплаты алиментов.
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