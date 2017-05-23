Неплательщик алиментов из Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в гараже

Мужчина самовольно установил на не принадлежащей ему земле гаражный бокс, где открыл шиномонтаж. Помимо этого, он задолжал ребенку алименты в размере 300 тыс. руб.

Когда приставы-исполнители прибыли к шиномонтажной мастерской – мужчина спрятался от них в гараже и отказался открывать, пишут «Вечерние Ведомости».

В процессе переговоров должник согласился покинуть гараж. Бокс вместе с имуществом отправлен на хранение. Впоследствии арестованное имущество будет продано в счет уплаты алиментов.