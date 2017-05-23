Новая инструкция по изъятию детей из семей появится в России до конца 2017 года (ФОТО)
23 мая 2017, 15:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый порядок изъятия детей из семей будет разработан министерством образования и науки РФ.
До конца 2017 года в России появится новая инструкция, которой будут руководствоваться органы опеки в случаях, когда встает вопрос об изъятии детей из семей, где они воспитываются, сообщает газета «Известия».
Министерство образования с привлечением общественников займется разработкой нового проекта.
Согласно ему, в России начнет действовать новый порядок изъятия детей: несовершеннолетних будут изымать из семей только в крайних случаях. Сейчас же органы опеки действуют на свое усмотрение, когда лишить детей родителей можно даже из-за пустого холодильника или не вымытого пола.
Общественники согласны с тем, что систему необходимо менять, чтобы она перестала быть репрессивной по отношению к семьям.
Фото: «Известия»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей