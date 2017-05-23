Новая инструкция по изъятию детей из семей появится в России до конца 2017 года (ФОТО)

До конца 2017 года в России появится новая инструкция, которой будут руководствоваться органы опеки в случаях, когда встает вопрос об изъятии детей из семей, где они воспитываются, сообщает газета «Известия».

Министерство образования с привлечением общественников займется разработкой нового проекта.

Согласно ему, в России начнет действовать новый порядок изъятия детей: несовершеннолетних будут изымать из семей только в крайних случаях. Сейчас же органы опеки действуют на свое усмотрение, когда лишить детей родителей можно даже из-за пустого холодильника или не вымытого пола.

Общественники согласны с тем, что систему необходимо менять, чтобы она перестала быть репрессивной по отношению к семьям.

Фото: «Известия»