Новый экспонат «объект 781» пополнил коллекцию музея бронетанковой техники УВЗ в Нижнем Тагиле

В Выставочном комплексе нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» появился новый экспонат. «Объект 781» уже окрестили «дедушкой Терминатора». БМПТ была разработана в 80-годов ХХ века в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода, который входит в состав нижнетагильской научно-производственной корпорации УВЗ.

«Объект 781» изготавливался как опытное изделие для испытаний, поэтому никогда не выпускался серийно. В музей он поступил со значительными повреждениями. Три года шла его реконструкция, прежде чем он стал экспонатом Выставочного комплекса.

КБ УВЗ пришлось восстанавливать также чертежи. Для БМПТ на Уралвагонзаводе были изготовлены эксклюзивные запчасти, чтобы полностью восстановить внешний вид боевой машины.

Фото: Уралвагонзавод

Как рассказала директор выставочного комплекса, такой БМПТ нет ни в одном музее, поэтому она займет достойное место среди других экспонатом и станет «изюминкой» выставки.