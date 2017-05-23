Пострадавшие от действий лже-строителя разыскиваются в Нижнем Тагиле

Мужчина входил в доверие к предпринимателям, с которыми позже заключал договоры на приобретение строительных материалов для дальнейшего выполнения строительных работ с отсрочкой платежа. Однако по факту деньги он не возвращал даже после того, как по решению суда к нему поступал исполнительный лист.

Как оказалось, от подобных эпизодов пострадало четыре предпринимателя.

Более того, один из случаев теперь рассматривается в рамках уголовного дела по факту кражи. Другие, отметим, по факту мошенничества.

Сейчас мужчина задержан, его местоположение было установлено в Калининграде, куда он уехал на ПМЖ со своей семьёй. Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от деятельности мошенника, обратиться в органы полиции.