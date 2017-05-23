Пострадавшие от действий лже-строителя разыскиваются в Нижнем Тагиле
23 мая 2017, 07:45Общество
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В Нижнем Тагиле разыскивают пострадавших от деятельности 34-летнего лже-строителя.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина входил в доверие к предпринимателям, с которыми позже заключал договоры на приобретение строительных материалов для дальнейшего выполнения строительных работ с отсрочкой платежа. Однако по факту деньги он не возвращал даже после того, как по решению суда к нему поступал исполнительный лист.
Как оказалось, от подобных эпизодов пострадало четыре предпринимателя.
Более того, один из случаев теперь рассматривается в рамках уголовного дела по факту кражи. Другие, отметим, по факту мошенничества.
Сейчас мужчина задержан, его местоположение было установлено в Калининграде, куда он уехал на ПМЖ со своей семьёй. Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от деятельности мошенника, обратиться в органы полиции.
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