Семье с ребенком-инвалидом предоставят благоустроенное жилье после вмешательства прокуратуры Свердловской области
23 мая 2017, 10:30Общество
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Прокуратура в Пышминском районе Свердловской области организовала проверку по факту несоблюдения жилищных прав ребенка с ограниченными возможностями.
Основанием для проведения проверки послужило обращение законного представителя ребенка. Установлено: в семье воспитывается ребенок-инвалид, проживание которого с другими членами семьи невозможно из-за специфики заболевания. В 2014 году семья встала на учет для предоставления жилплощади по договору социального найма.
Однако по сей день изолированное помещение для проживания семье не предоставлено.
Надзорное ведомство подало иск в суд, который обязал администрацию Пышминского ГО предоставить семье благоустроенное жилье.
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