Семье с ребенком-инвалидом предоставят благоустроенное жилье после вмешательства прокуратуры Свердловской области

Основанием для проведения проверки послужило обращение законного представителя ребенка. Установлено: в семье воспитывается ребенок-инвалид, проживание которого с другими членами семьи невозможно из-за специфики заболевания. В 2014 году семья встала на учет для предоставления жилплощади по договору социального найма.