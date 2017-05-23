Жительница Екатеринбурга приютила у себя в квартире 36 кошек: соседям приходится продавать квартиры и уезжать (ФОТО)

Постоянные скандалы и жалобы в одном из екатеринбургских домов не прекращаются из-за одной жительницы, которая подбирает на улице и приносит в квартиру бездомных кошек. Зимой их количество достигло 36, сообщает «Эхо Москвы-Екатеринбург».

Осенью прошлого года к женщине приходила комиссия, которая вручила хозяйке животных предписание о том, что необходимо навести в доме порядок. В квартире стоит невыносимый едкий запах, который распространяется и по подъезду. На полу – лужи кошачьей мочи. Животные через окно входят и выходят на улицу.

Соседи у такой любительницы животных постоянно меняются, потому что жить рядом с этой квартирой невозможно: стены пропитаны мочой, стоит резкий неприятный запах.

Женщина все понимает, но говорит о том, что она не знает, куда и кому отдать этих кошек: интернетом она не пользуется, чтобы там дать объявление. А выкидывать снова на улицу – уже жалко.