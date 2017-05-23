Жительница Екатеринбурга приютила у себя в квартире 36 кошек: соседям приходится продавать квартиры и уезжать (ФОТО)
В одном из домов уральской столицы в квартире любительницы животных проживают десятки кошек и котов. В течение нескольких лет соседи пишут жалобы в разные инстанции, но хозяйка «кошкиного дома» не старается решать эту проблему.
Постоянные скандалы и жалобы в одном из екатеринбургских домов не прекращаются из-за одной жительницы, которая подбирает на улице и приносит в квартиру бездомных кошек. Зимой их количество достигло 36, сообщает «Эхо Москвы-Екатеринбург».
Осенью прошлого года к женщине приходила комиссия, которая вручила хозяйке животных предписание о том, что необходимо навести в доме порядок. В квартире стоит невыносимый едкий запах, который распространяется и по подъезду. На полу – лужи кошачьей мочи. Животные через окно входят и выходят на улицу.
Фото: Е1.RU
Соседи у такой любительницы животных постоянно меняются, потому что жить рядом с этой квартирой невозможно: стены пропитаны мочой, стоит резкий неприятный запах.
Женщина все понимает, но говорит о том, что она не знает, куда и кому отдать этих кошек: интернетом она не пользуется, чтобы там дать объявление. А выкидывать снова на улицу – уже жалко.
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