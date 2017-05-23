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Жительница Екатеринбурга приютила у себя в квартире 36 кошек: соседям приходится продавать квартиры и уезжать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Екатеринбурга приютила у себя в квартире 36 кошек: соседям приходится продавать квартиры и уезжать (ФОТО)

23 мая 2017, 17:15Общество
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