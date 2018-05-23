Бухгалтер крупной компании из Верхней Салды присвоила более миллиона рублей

Следователи уверены, что в период с июня 2016 года по июль 2017 года бухгалтер, в чьей компетенции был учёт труда и заработной платы сотрудников металлургической компании, использовала своё служебное положение в корыстных целях. Так, он незаконно добавляла в расчётные листы увольняющихся работников шифр, который свидетельствовал о долге сотрудника перед предприятием. Тем самым положенные людям выплаты занижались.



Впоследствии деньги женщина переводила на счета домочадцев, а также на счета своих знакомых. Затем средства она использовала по своему усмотрению.



Всего за год бухгалтер присвоила более миллиона рублей. В ходе расследования ущерб обвиняемая не возместила и вину не признала. Материалы дела поступили в суд Верхней Салды для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе прокуратуры.