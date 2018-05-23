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Новости Нижнего Тагила

Бухгалтер крупной компании из Верхней Салды присвоила более миллиона рублей

23 мая 2018, 07:30Добавить новость
город,деньги,мошенничество,проверка,прокуратура,работа,Россия,Свердловская область,суд,Верхняя Салда
В Верхней Салде под суд попадёт бухгалтер крупной металлургической компании: женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи уверены, что в период с июня 2016 года по июль 2017 года бухгалтер, в чьей компетенции был учёт труда и заработной платы сотрудников металлургической компании, использовала своё служебное положение в корыстных целях. Так, он незаконно добавляла в расчётные листы увольняющихся работников шифр, который свидетельствовал о долге сотрудника перед предприятием. Тем самым положенные людям выплаты занижались.

Впоследствии деньги женщина переводила на счета домочадцев, а также на счета своих знакомых. Затем средства она использовала по своему усмотрению.

Всего за год бухгалтер присвоила более миллиона рублей. В ходе расследования ущерб обвиняемая не возместила и вину не признала. Материалы дела поступили в суд Верхней Салды для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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