Екатеринбуржец лишился Nissan Qashqai за долг в 2,5 млн рублей

В ходе проверки машина была обнаружена на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. По сообщению пресс-службы Управления ФССП России по Свердловской области, машина была отправлена на специализированную стоянку.

При проверке других транспортных средств сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 20 автомобилей неплательщиков. Им предъявлено требование о незамедлительной явке к судебным приставам. За 2018 год оформлено более 138 тыс. исполнительных производств по взыманию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 млн руб. В исполнение приведено более 55 тыс. исполнительных производств на сумму более 40 млн руб.