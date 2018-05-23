Екатеринбуржец лишился Nissan Qashqai за долг в 2,5 млн рублей
24 мая, 00:35Общество
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В Екатеринбурге судебные приставы при содействии сотрудников ГИБДД изъяли из личного пользования мужчины автомобиль марки Nissan Qashqai. Как выяснилось, долг автовладельца перед физическим лицом, а также за коммунальные услуги составил 2,5 миллиона рублей.
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В ходе проверки машина была обнаружена на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. По сообщению пресс-службы Управления ФССП России по Свердловской области, машина была отправлена на специализированную стоянку.
При проверке других транспортных средств сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 20 автомобилей неплательщиков. Им предъявлено требование о незамедлительной явке к судебным приставам. За 2018 год оформлено более 138 тыс. исполнительных производств по взыманию административных штрафов ГИБДД на сумму около 120 млн руб. В исполнение приведено более 55 тыс. исполнительных производств на сумму более 40 млн руб.
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