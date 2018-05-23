Экс-заместитель Собянина в Екатеринбурге осужден на 8 лет колонии за дачу взяток

Митрофанов признан виновным в даче взяток сотрудникам полиции в Тюменской и Свердловской областях. По версии следствия, он дал взятку в размере 5,1 млн рублей за освобождение из тюрьмы своего друга Гендрика Мундутя, обвиненного в махинациях со взятым им кредитом, и 15 млн рублей за прекращение следственных действий в отношении другого своего друга.