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Экс-заместитель Собянина в Екатеринбурге осужден на 8 лет колонии за дачу взяток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-заместитель Собянина в Екатеринбурге осужден на 8 лет колонии за дачу взяток

23 мая, 21:55Общество
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