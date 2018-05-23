Экс-заместитель Собянина в Екатеринбурге осужден на 8 лет колонии за дачу взяток

Обвиненный в даче взяток бывший заместитель Сергея Собянина Павел Митрофанов 22 мая в Екатеринбурге приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 450 млн рублей.

Митрофанов признан виновным в даче взяток сотрудникам полиции в Тюменской и Свердловской областях. По версии следствия, он дал взятку в размере 5,1 млн рублей за освобождение из тюрьмы своего друга Гендрика Мундутя, обвиненного в махинациях со взятым им кредитом, и 15 млн рублей за прекращение следственных действий в отношении другого своего друга.





Митрофанов с 2001 по 2005 года занимал должность первого вице-губернатора Тюменской области, главой региона тогда был нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Приговор Митрофанову вынесен заочно, поскольку он живет в Риге в статусе беженца с 2012 года, пишет Ura.ru.



Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток.