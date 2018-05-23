+19
Свердловская область
Нижний Тагил
+19
ночь: +15
утро: +13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.59 + 0.33
EUR 72.18 - 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экс-заместитель Собянина в Екатеринбурге осужден на 8 лет колонии за дачу взяток

23 мая 2018, 21:55Добавить новость
Екатеринбург,Митрофанов,Собянин,приговор,колония,взятки,штраф,взяточинество,коррупция,тюмень
Обвиненный в даче взяток бывший заместитель Сергея Собянина Павел Митрофанов 22 мая в Екатеринбурге приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 450 млн рублей.

Митрофанов признан виновным в даче взяток сотрудникам полиции в Тюменской и Свердловской областях. По версии следствия, он дал взятку в размере 5,1 млн рублей за освобождение из тюрьмы своего друга Гендрика Мундутя, обвиненного в махинациях со взятым им кредитом, и 15 млн рублей за прекращение следственных действий в отношении другого своего друга.

Митрофанов с 2001 по 2005 года занимал должность первого вице-губернатора Тюменской области, главой региона тогда был нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Приговор Митрофанову вынесен заочно, поскольку он живет в Риге в статусе беженца с 2012 года, пишет Ura.ru.

Обыски прошли в полиции Сысерти в рамках уголовного дела о получении взяток.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец лишился Nissan Qashqai за долг в 2,5 млн рублей
завтра, 00:35
0 0
МУП «Водоканал» Екатеринбурга выплатит штраф в 74 миллиона рублей
сегодня, 09:30
2 0
Двое полицейских в Екатеринбурге задержаны при получении взятки
18 мая, 12:45
14 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 50
Подписаться на новости